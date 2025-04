Aluno autista é humilhado por professora em escola de São Paulo Mãe grava áudio que revela ofensas e leva caso à polícia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aluno autista é humilhado por professora na frente de colegas em escola de São Paulo

Uma professora de uma escola particular na zona sul de São Paulo foi gravada repreendendo um aluno autista de 8 anos durante mais de 20 minutos, expondo-o a ofensas na frente dos colegas. A mãe do menino, Alessandra, utilizou um dispositivo de gravação para captar as falas, levando o caso à polícia após ouvir o áudio.

Alessandra criticou a falta de profissionalismo da docente, destacando o impacto negativo sobre seu filho e os colegas. A advogada da família afirmou que a conduta se enquadra no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), referente à humilhação pública de crianças.

Especialistas reforçam que expor um aluno não é a forma adequada de abordar problemas comportamentais. Como consequência do ocorrido, Alessandra decidiu transferir seu filho para outra instituição educacional.

Assista em vídeo - Aluno autista é humilhado por professora na frente de colegas em escola de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!