Ana Paula Leme é condenada a pagar indenização de R$ 10 mil após ofensas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ana Paula Leira, ex-paniquete e influenciadora, foi condenada a pagar R$ 10 mil por ofensas a uma funcionária.

O incidente ocorreu em julho de 2024 em uma loja de conveniência, após uma reclamação sobre a qualidade de um salgado.

A influenciadora insultou a atendente e também ofendeu policiais que foram chamados ao local.

A defesa de Ana Paula tem 15 dias para recorrer da decisão judicial.

Ex-paniquete Ana Paula Leme é condenada a pagar R$ 10 mil por ofensas a atendente

Ana Paula Leme, ex-panicat e influenciadora com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais, foi condenada a pagar R$ 10 mil por ofender verbalmente uma funcionária em um incidente ocorrido em julho de 2024. O caso aconteceu em uma loja de conveniência quando Ana Paula reclamou da qualidade de um salgado e dirigiu xingamentos à atendente mesmo após receber outro produto.

A situação piorou com a chegada dos policiais chamados ao local, que também foram alvo das ofensas da influenciadora. A decisão judicial estipula que Ana Paula pague a indenização à funcionária ofendida. A defesa ainda tem um prazo de 15 dias para recorrer da sentença.

O incidente gerou repercussão negativa para Ana Paula, conhecida por sua presença nas redes sociais e participação em programas de televisão.

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão judicial envolvendo Ana Paula?

‌



Ana Paula foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil por ofender verbalmente uma funcionária de uma loja de conveniência.

Em que circunstâncias ocorreram as ofensas feitas por Ana Paula?

‌



As ofensas ocorreram durante um incidente em julho de 2024, quando Ana Paula reclamou da qualidade de um salgado e ofendeu a atendente, mesmo após receber outro produto.

Como reagiram as autoridades ao incidente envolvendo Ana Paula?

‌



A situação se complicou com a chegada da polícia ao local, que também foi alvo das ofensas de Ana Paula.

A defesa de Ana Paula pode contestar a decisão judicial?

Sim, a defesa de Ana Paula tem um prazo de 15 dias para recorrer da sentença.

Assista ao vídeo - Ex-paniquete Ana Paula Leme é condenada a pagar R$ 10 mil por ofensas a atendente

A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão

