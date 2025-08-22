Apresentador da RECORD é vítima de assalto na zona sul de SP
Thiago Gardinali e Paola Vianna enfrentaram roubo enquanto estavam parados no trânsito
O apresentador Thiago Gardinali e a repórter Paola Vianna, ambos da RECORD, foram vítimas de um assalto na Avenida Rubem Berta, Zona Sul de São Paulo. Durante um congestionamento, um criminoso quebrou o vidro do carro e roubou o celular de Gardinali, que estava no painel.
O crime ocorreu devido à redução de velocidade do veículo no tráfego intenso. O assaltante aproveitou-se da situação para agir rapidamente e fugir por um escadão próximo. Apesar do susto e dos estilhaços de vidro, Gardinali e Vianna sofreram apenas ferimentos leves.
A ausência de câmeras de segurança no local facilitou a fuga do ladrão. A polícia está ciente do caso e realiza patrulhas na região. Este incidente reforça a importância de medidas adicionais de segurança e vigilância em áreas críticas da cidade.
Perguntas e Respostas
Quem foram as vítimas do assalto na Zona Sul de São Paulo?
As vítimas do assalto foram o apresentador Thiago Gardinali e a repórter Paola Vianna, ambos da **RECORD**.
Como ocorreu o assalto?
O assalto ocorreu na Avenida Rubem Berta, durante um congestionamento, quando um criminoso quebrou o vidro do carro e roubou o celular de Gardinali que estava no painel.
Quais foram as consequências do assalto nos envolvidos?
Apesar do susto e dos estilhaços de vidro, Thiago Gardinali e Paola Vianna sofreram apenas ferimentos leves.
Qual a situação relacionada à segurança na área onde ocorreu o crime?
A ausência de câmeras de segurança no local facilitou a fuga do ladrão, e a polícia está ciente do caso, realizando patrulhas na região.
