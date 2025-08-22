Apresentador da RECORD é vítima de assalto na zona sul de SP Thiago Gardinali e Paola Vianna enfrentaram roubo enquanto estavam parados no trânsito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 13h12 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Thiago Gardinali e Paola Vianna, apresentadores da RECORD, foram assaltados na Avenida Rubem Berta, Zona Sul de SP.

O crime ocorreu durante um congestionamento, onde um criminoso quebrou o vidro do carro e roubou o celular de Gardinali.

Apesar do susto e dos estilhaços de vidro, ambos sofreram apenas ferimentos leves.

A falta de câmeras de segurança facilitou a fuga do ladrão, e a polícia já está realizando patrulhas na área.

Thiago Gardinali e Paola Vianna são vítimas a gangue do quebra-vidro na zona sul de SP

O apresentador Thiago Gardinali e a repórter Paola Vianna, ambos da RECORD, foram vítimas de um assalto na Avenida Rubem Berta, Zona Sul de São Paulo. Durante um congestionamento, um criminoso quebrou o vidro do carro e roubou o celular de Gardinali, que estava no painel.

O crime ocorreu devido à redução de velocidade do veículo no tráfego intenso. O assaltante aproveitou-se da situação para agir rapidamente e fugir por um escadão próximo. Apesar do susto e dos estilhaços de vidro, Gardinali e Vianna sofreram apenas ferimentos leves.

A ausência de câmeras de segurança no local facilitou a fuga do ladrão. A polícia está ciente do caso e realiza patrulhas na região. Este incidente reforça a importância de medidas adicionais de segurança e vigilância em áreas críticas da cidade.

Perguntas e Respostas

Quem foram as vítimas do assalto na Zona Sul de São Paulo?

‌



As vítimas do assalto foram o apresentador Thiago Gardinali e a repórter Paola Vianna, ambos da **RECORD**.

Como ocorreu o assalto?

‌



O assalto ocorreu na Avenida Rubem Berta, durante um congestionamento, quando um criminoso quebrou o vidro do carro e roubou o celular de Gardinali que estava no painel.

Quais foram as consequências do assalto nos envolvidos?

‌



Apesar do susto e dos estilhaços de vidro, Thiago Gardinali e Paola Vianna sofreram apenas ferimentos leves.

Qual a situação relacionada à segurança na área onde ocorreu o crime?

A ausência de câmeras de segurança no local facilitou a fuga do ladrão, e a polícia está ciente do caso, realizando patrulhas na região.

Assista ao vídeo - Thiago Gardinali e Paola Vianna são vítimas a gangue do quebra-vidro na zona sul de SP

