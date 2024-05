Artista plástica revela como transformou tentativa de golpe do amor em alerta: ‘Mapeava frases e imagens usadas’ Tathiana Cardoso conversou até com um homem procurado pela Interpol; entenda como ela transformou a experiência em exposição

Alto contraste

A+

A-

Mulher finge cair em golpe do amor para identificar comportamento de criminosos e cria exposição artística sobre o tema (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã mostrou como a artista visual Tathiana Cardoso transformou a tentativa de golpe do amor em arte e alerta para futuras vítimas. A mulher, que fingiu estar apaixonada por um criminoso, planejou uma armadilha para identificar e expor criminosos. Durante três anos, ela trocou mensagens com um homem mal-intencionado e descobriu que as farsas seguem um roteiro predefinido. O caso ainda virou uma exposição na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

A pessoa com quem Tathiana trocava mensagens carinhosas se passava por um militar estadunidense. Mas, a verdadeira identidade do rapaz era de procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) e outras instituições investigativas.

Após passar por diversas experiências utilizando perfis falsos como armadilha para entender como os criminosos agem, Tathiana preparou diversas formas de expressões artísticas para denunciar e alertar o perigo de se relacionar pela internet.

“Eu mapeava os tipos de imagens e frases que eram utilizadas na conversa [com o golpista]”, revelou a mulher.

Publicidade

Além disso, ela ainda contou que histórias tristes, como a perda de um familiar próximo ou até mesmo da ex-esposa, são comuns durante a conversa. “Eles [criminosos] tocam em um lugar que é muito difícil. Mexem com a solidão da pessoa”, disse Tathiana.

A artista explicou que a exposição é para ajudar as mulheres a identificar um golpista. “Ela [a exposição] presta o serviço de mostrar quais são os mecanismos utilizados no crime”, falou.

Publicidade

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.