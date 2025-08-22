Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Assaltante é capturado após roubo em Carapicuíba

Suspeito já tinha passagens criminais

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Mulher tem aliança e celular roubados em plena luz do dia em Carapicuíba
Mulher tem aliança e celular roubados em plena luz do dia em Carapicuíba

Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, uma mulher foi assaltada por dois homens armados em uma motocicleta enquanto aguardava uma carona. Os criminosos levaram seu celular, capacete e aliança, além de exigir a senha do aparelho. O crime ocorreu à luz do dia.

Após o roubo, a polícia intensificou o patrulhamento entre Osasco e Carapicuíba. Durante a operação, Vinícius Santos Guimarães foi preso em Osasco enquanto dirigia uma moto sem placa. Ele tentou fugir e se escondeu em uma casa no bairro Morada dos Sonhos, mas foi localizado pela polícia. Vinícius já possuía diversas passagens por roubo e envolvimento em homicídio. O dono da casa onde ele se escondeu também foi levado à delegacia por suspeita de dar abrigo ao criminoso. Até agora, os pertences da vítima não foram recuperados.

Assista ao vídeo - Mulher tem aliança e celular roubados em plena luz do dia em Carapicuíba

Veja também


A falha resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.