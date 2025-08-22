Assaltante é capturado após roubo em Carapicuíba
Suspeito já tinha passagens criminais
Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, uma mulher foi assaltada por dois homens armados em uma motocicleta enquanto aguardava uma carona. Os criminosos levaram seu celular, capacete e aliança, além de exigir a senha do aparelho. O crime ocorreu à luz do dia.
Após o roubo, a polícia intensificou o patrulhamento entre Osasco e Carapicuíba. Durante a operação, Vinícius Santos Guimarães foi preso em Osasco enquanto dirigia uma moto sem placa. Ele tentou fugir e se escondeu em uma casa no bairro Morada dos Sonhos, mas foi localizado pela polícia. Vinícius já possuía diversas passagens por roubo e envolvimento em homicídio. O dono da casa onde ele se escondeu também foi levado à delegacia por suspeita de dar abrigo ao criminoso. Até agora, os pertences da vítima não foram recuperados.
Assista ao vídeo - Mulher tem aliança e celular roubados em plena luz do dia em Carapicuíba
