Assalto a estudante na Freguesia do Ó é capturado por câmeras Criminoso armado rouba celular de jovem enquanto ele aguardava entrada em prédio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h32 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudante é assaltado na Freguesia do Ó enquanto espera para entrar em prédio.

Criminoso armado rouba celular do jovem em ação registrada por câmeras de segurança.

Imagens do assalto foram entregues à polícia para identificação do assaltante.

Estudante forneceu código de segurança do celular para bloqueio em caso de recuperação.

Na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, um estudante foi vítima de assalto enquanto esperava para entrar em um prédio para fazer um trabalho acadêmico na casa de um amigo. Durante a espera, ele conversava com um flanelinha local quando um criminoso armado chegou em uma motocicleta e roubou seu celular.

A ação foi registrada por câmeras de segurança da rua, cujas imagens foram entregues à polícia para ajudar na identificação e localização do assaltante. O estudante forneceu o código de segurança do aparelho roubado no boletim de ocorrência, permitindo que as autoridades bloqueiem o dispositivo caso seja recuperado.

O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio

