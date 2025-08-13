Assalto a estudante na Freguesia do Ó é capturado por câmeras
Criminoso armado rouba celular de jovem enquanto ele aguardava entrada em prédio
Na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, um estudante foi vítima de assalto enquanto esperava para entrar em um prédio para fazer um trabalho acadêmico na casa de um amigo. Durante a espera, ele conversava com um flanelinha local quando um criminoso armado chegou em uma motocicleta e roubou seu celular.
A ação foi registrada por câmeras de segurança da rua, cujas imagens foram entregues à polícia para ajudar na identificação e localização do assaltante. O estudante forneceu o código de segurança do aparelho roubado no boletim de ocorrência, permitindo que as autoridades bloqueiem o dispositivo caso seja recuperado.
