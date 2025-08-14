Assaltos violentos em Osasco deixam moradores em alerta
Dois pedestres foram baleados em tentativas de roubo de alianças
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Osasco, dois pedestres foram alvos de assaltos violentos em tentativas de roubo de alianças. Em um dos casos, um homem foi baleado após reagir ao assalto, enquanto em outro, um idoso foi ferido ao ser abordado durante um passeio com seu cachorro. Ambos os incidentes ocorreram em locais próximos e foram capturados por câmeras de segurança.
O primeiro caso envolveu um pedestre que resistiu ao assalto e acabou sendo baleado. Ele foi atingido na perna, braço e barriga, mas permaneceu consciente e foi socorrido para o hospital. O criminoso fugiu de motocicleta e ainda não foi capturado.
Poucas horas antes, um idoso de 68 anos também foi baleado em uma tentativa de roubo de aliança. Ele passeava com seu cachorro quando foi surpreendido pelo assaltante, que atirou ao não conseguir retirar a aliança. O idoso, que tem problemas auditivos, foi levado para o hospital pelo helicóptero Águia para passar por cirurgia.
A polícia conseguiu prender o suspeito após uma denúncia anônima, localizando-o em uma casa no bairro Morada dos Sonhos, em Osasco. A motocicleta usada nos crimes foi apreendida e constatou-se que era furtada e estava com sinais identificadores adulterados. A série de assaltos tem gerado preocupação entre os moradores da região.
O que aconteceu em Osasco que gerou preocupação entre os moradores?
Dois pedestres foram alvos de assaltos violentos em tentativas de roubo de alianças, resultando em um homem e um idoso baleados.
Como foi o primeiro assalto registrado?
Um homem foi baleado na perna, braço e barriga após reagir ao assalto e, mesmo ferido, permaneceu consciente e foi socorrido.
O que ocorreu com o idoso durante o segundo assalto?
Um idoso de 68 anos foi baleado enquanto passeava com seu cachorro. Ele foi atingido quando o assaltante tentou roubar sua aliança e foi levado de helicóptero para cirurgia.
Qual foi a ação da polícia após os assaltos?
A polícia prendeu o suspeito após uma denúncia anônima e apreendeu a motocicleta usada nos crimes, que era furtada e apresentava sinais de adulteração.
Veja também
Ele se passa por cliente e discretamente pega os celulares que estão em cima do balcão das lojas
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!