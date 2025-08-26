Assassino confesso de três mulheres em praia baiana é preso
Thierry Lima da Silva admite crimes durante tentativa de roubo; investigações continuam
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O caso das três mulheres encontradas mortas em uma praia no litoral da Bahia foi esclarecido com a prisão de Thierry Lima da Silva. Ele confessou ter assassinado Maria Helena, Alexsandra Oliveira e Mariana Bastos durante uma tentativa de roubo. Segundo a polícia, ele usou uma faca como arma do crime.
As vítimas foram vistas pela última vez no dia 15 de agosto, caminhando pela praia. Imagens de câmeras de segurança mostram Thierry seguindo as mulheres. No dia seguinte, os corpos foram encontrados, e um cachorro que estava com elas foi achado amarrado próximo ao local do crime.
Thierry já era conhecido pela polícia por envolvimento em roubo, furto e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante por tráfico e confessou o triplo homicídio ao afirmar que as mulheres reagiram ao roubo. A polícia não descarta a participação de outros suspeitos e já interrogou pelo menos quatro homens.
Perguntas e Respostas
Quem é o responsável pelas mortes de três mulheres em uma praia na Bahia?
O responsável é Thierry Lima da Silva, que confessou ter assassinado as mulheres durante uma tentativa de roubo.
Como Thierry Lima da Silva cometeu os assassinatos?
Ele usou uma faca como arma do crime ao afirmar que as mulheres reagiram ao roubo.
Quais são as identidades das vítimas encontradas mortas?
As vítimas foram identificadas como Maria Helena, Alexsandra Oliveira e Mariana Bastos.
Thierry Lima da Silva tem outros antecedentes criminais?
Sim, ele já era conhecido pela polícia por envolvimento em roubo, furto e tráfico de drogas, além de ser investigado por outro homicídio.
Assista ao vídeo - Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia
Veja também
Assaltos e arrastões geram medo entre os residentes da região
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!