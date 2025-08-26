Assassino confesso de três mulheres em praia baiana é preso Thierry Lima da Silva admite crimes durante tentativa de roubo; investigações continuam Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h52 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h52 ) twitter

Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia

O caso das três mulheres encontradas mortas em uma praia no litoral da Bahia foi esclarecido com a prisão de Thierry Lima da Silva. Ele confessou ter assassinado Maria Helena, Alexsandra Oliveira e Mariana Bastos durante uma tentativa de roubo. Segundo a polícia, ele usou uma faca como arma do crime.

As vítimas foram vistas pela última vez no dia 15 de agosto, caminhando pela praia. Imagens de câmeras de segurança mostram Thierry seguindo as mulheres. No dia seguinte, os corpos foram encontrados, e um cachorro que estava com elas foi achado amarrado próximo ao local do crime.

Thierry já era conhecido pela polícia por envolvimento em roubo, furto e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante por tráfico e confessou o triplo homicídio ao afirmar que as mulheres reagiram ao roubo. A polícia não descarta a participação de outros suspeitos e já interrogou pelo menos quatro homens.

Assista ao vídeo - Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia

