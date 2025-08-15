Associação em São Paulo oferece reabilitação gratuita a amputados Iniciativa ajuda milhares de pessoas a recuperar mobilidade e esperança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A APRAESP em São Paulo oferece reabilitação gratuita a amputados, ajudando milhares a recuperar mobilidade.

Estatísticas do Ministério da Saúde mostram que a cada hora três brasileiros perdem membros inferiores.

A associação fornece próteses, serviços de saúde e assistência social, sendo a única oficina ortopédica atendida pelo SUS na região.

A APRAESP também apoia pessoas com outras deficiências, enfrentando desafios financeiros para manter seus serviços.

A cada hora, três brasileiros perdem um membro inferior, conforme dados do Ministério da Saúde. Em São Paulo, a APRAESPI tem sido crucial para reabilitar pessoas amputadas, fornecendo tratamentos gratuitos que promovem a recuperação da mobilidade. A associação atende diariamente mais de duas mil pessoas, oferecendo próteses e outros equipamentos essenciais.

Além dos amputados, a associação apoia pessoas com outras deficiências. Carlos recuperou parte da audição após anos exposto a ruídos intensos no trabalho. A instituição enfrenta desafios financeiros para manter seus serviços, dependendo de recursos públicos e doações. A dedicação dos profissionais transforma a APRAESPI em um local de esperança para muitos.

Quantas pessoas perdem membros inferiores no Brasil a cada hora?

A cada hora, três brasileiros perdem um membro inferior, conforme dados do Ministério da Saúde.

Qual é o papel da APRAESPI em São Paulo?

A APRAESPI tem sido crucial para reabilitar pessoas amputadas em São Paulo, fornecendo tratamentos gratuitos que promovem a recuperação da mobilidade e atendendo mais de duas mil pessoas diariamente.

Que tipo de apoio a APRAESPI oferece aos amputados?

A APRAESPI fornece prós teses e outros equipamentos essenciais, além de serviços de saúde e assistência social, sendo a única oficina ortopédica da região atendida pelo SUS.

Quais desafios a APRAESPI enfrenta para manter seus serviços?

A APRAESPI enfrenta desafios financeiros, dependendo de recursos públicos e doações para manter seus serviços.

