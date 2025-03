Áudios de Vitória mostram desespero antes do desaparecimento Jovem enviou mensagens enquanto aguardava em ponto de ônibus Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 13h10 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h10 ) twitter

Ouça os áudios enviados por Vitória a uma amiga pouco antes de desaparecer

Momentos antes de desaparecer, a jovem Vitória enviou áudios a uma amiga enquanto esperava no ponto de ônibus após sair do trabalho. Ela expressou preocupação com dois homens nas proximidades. Imagens de câmeras de segurança capturaram Vitória andando rapidamente, demonstrando vigilância ao olhar para trás.

Embora os homens tenham se dirigido a uma favela próxima, um deles entrou no ônibus com ela. Após desembarcar perto de casa, Vitória ainda precisava caminhar por uma estrada de terra por cerca de 15 minutos. Os áudios revelam seu desespero em busca de segurança naquele momento crítico.

