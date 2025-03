Autoescola em Guarulhos (SP) fecha abruptamente e prejudica clientes Mais de 80 pessoas pagaram por aulas e ficaram sem carteira de habilitação Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Autoescola fecha sem aviso e deixa 80 clientes no prejuízo em Guarulhos (SP)

Mais de 80 clientes foram prejudicados após uma autoescola em Guarulhos, na Grande São Paulo, fechar inesperadamente. Muitos pagaram pelos serviços, mas não receberam as aulas nem a carteira de habilitação.

Entre os afetados está uma mulher que precisava do documento para ajudar seu pai doente com transporte. Outra cliente buscava mudar de profissão para motorista de van e investiu uma quantia significativa no processo. Uma jovem perdeu uma vaga em um concurso por não ter a habilitação.

Os clientes tentaram contato com a dona da autoescola sem sucesso. O prédio está vazio há dois meses e os móveis foram retirados. Após a equipe da reportagem deixar o local, a proprietária apareceu brevemente, mas não deu respostas concretas aos clientes. As vítimas buscam reembolso para continuar o processo em outra autoescola.

Assista em vídeo - Autoescola fecha sem aviso e deixa 80 clientes no prejuízo em Guarulhos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!