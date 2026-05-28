Balanço Geral Manhã traz as primeiras notícias do dia para o público Telejornal mistura informação e entretenimento na tela da RECORD

Dudu Camargo comanda o Balanço Geral Manhã na RECORD Antonio Chahestian/RECORD

O Balanço Geral Manhã é um telejornal que leva a informação certeira para o telespectador.

O programa, que transita entre o jornalismo e o entretenimento, mostra reportagens exclusivas, denúncias, prestação de serviço e assuntos que mexem com o dia a dia da comunidade — como problemas nos bairros, segurança e saúde pública.

O Balanço Geral Manhã é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 5h, na RECORD. Dudu Camargo apresenta o telejornal matinal. E Roberto Guastelli traz as suas análises sobre os fatos do dia.