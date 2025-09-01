Balcão de Empregos: confira vaga para auxiliar administrativo nesta segunda (1°) Também está disponível oportunidade para operador de telemarketing receptivo nas zonas sul, leste e oeste de São Paulo; confira Balanço Geral Manhã|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

É possível de candidatar no site do Cate Agência Brasil/Marcelo Camargo

Com salário de R$ 1.776, a vaga para auxiliar de cozinha está aberta na região noroeste da capital paulista, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta segunda (1°).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Médio completo, mas não requer experiência prévia na área.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para operador de telemarketing receptivo nas regiões sul, leste e oeste de São Paulo. A vaga exige que o candidato tenha o Ensino Médio completo, mas não exige experiência na área. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.518 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.