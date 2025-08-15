Balcão de Empregos oferece vaga de cozinheiro geral, com salário de R$ 2.748 Nesta sexta (15), também há oportunidade para atendente de lojas, com salário de R$ 1.976 Balanço Geral Manhã|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Confira as vagas oferecidas pelo Cate

Com salário de R$ 2.748, a vaga para cozinheiro geral está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta sexta-feira (15). O posto, para a zona leste de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, com até 6 meses de experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para atendente de lojas, na zona leste da capital paulista. É preciso ter Ensino Médio completo e 6 meses de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.976 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

