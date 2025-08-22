Balcão de Empregos oferece vaga para ajudante de açougueiro nesta sexta (22) Também está disponível uma oportunidade para operador de empilhadeira; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É possível se candidatar no site do Cate Agência Brasil/ Fabio Rodrigues-Pozzebom

Com salário de R$ 2.100, a vaga para ajudante de açougueiro está aberta na zona norte paulistana, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta sexta (22).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Fundamental completo, porém não requer experiência prévia na área. O profissional ficará responsável pelo atendimento aos clientes, cortes de carnes, precificação e auditoria de validade.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de operador de empilhadeira em São Paulo. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Médio completo e experiência de mais de um ano com curso e CNH. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 2.085 por mês.

‌



Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

‌



No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

‌



Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.