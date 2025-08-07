Balcão de Empregos oferece vaga para analista de telecomunicação nesta quinta (7) Está disponível também um posto para auxiliar de logística na zona oeste de São Paulo; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h12 ) twitter

É possível se candidatar no site do Cate Bruno Peres/Agência Brasil

Com salário de R$ 3.000, a vaga para analista de telecomunicação está aberta no centro São Paulo, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta quinta (7).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha experiência de até seis meses e Ensino Médio completo. O profissional ficará responsável por desenvolver estratégia de matérias promocionais de campanha em mídias e realizar pesquisa de mercado.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de auxiliar de logística, na zona oeste paulistana. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, mas não requer experiência prévia. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 2.000 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.