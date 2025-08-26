Balcão de Empregos oferece vaga para atendente de lanchonete nesta terça (26) Há disponível também um posto para ajudante de cozinha na zona oeste da capital paulista; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Com salário de R$ 1.735, a vaga para atendente de lanchonete está aberta na zona oeste de São Paulo, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta terça (26).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Fundamental completo, porém não requer experiência prévia na área. O profissional ficará responsável por retirar os pedidos, fazer sucos e auxiliar os clientes.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para ajudante de cozinha na zona oeste paulistana. A vaga não exige que o candidato tenha Ensino Médio completo e experiência. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.518 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.