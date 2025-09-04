Balcão de Empregos oferece vaga para encarregado de supermercado, com remuneração de R$ 2.500 Nesta quinta (4), também há oportunidade para auxiliar de limpeza; saiba mais detalhes das vagas! Balanço Geral Manhã|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

É possível se candidatar no site do Cate Agência Brasil/Marcelo Camargo

Com salário de R$ 2.500, a vaga para encarregado de supermercado está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quinta (4). O posto, para a zona leste de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, e até um ano de experiência prévia na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para auxiliar de limpeza, na zona leste da capital paulista. A oportunidade exige Ensino Fundamental completo e não exige experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.804 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

