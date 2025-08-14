Balcão de Empregos oferece vaga para operador de caixa, com remuneração de R$ 1.976
Nesta quinta-feira (14), também há oportunidade para operador de telemarketing, com salário de R$ 1.518
Com salário de R$ 1.976, a vaga para atendente de lojas e mercado está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quinta (14). O posto, para a zona sul de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, mas não é necessário experiência na área.
Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.
Está disponível também uma vaga para operador de telemarketing receptivo, nas zonas leste e sul da capital paulista. É preciso ter Ensino Médio completo e não há a necessidade de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.518 por mês.
Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.
Para entrar no site do Cate
Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)