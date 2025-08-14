Balcão de Empregos oferece vaga para operador de caixa, com remuneração de R$ 1.976 Nesta quinta-feira (14), também há oportunidade para operador de telemarketing, com salário de R$ 1.518 Balanço Geral Manhã|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É possível se candidatar no site Cate Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Com salário de R$ 1.976, a vaga para atendente de lojas e mercado está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quinta (14). O posto, para a zona sul de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, mas não é necessário experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para operador de telemarketing receptivo, nas zonas leste e sul da capital paulista. É preciso ter Ensino Médio completo e não há a necessidade de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.518 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

‌



Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)