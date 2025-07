Balcão de Empregos oferece vaga para operador de caixa, com salário de R$ 2 mil Nesta quarta-feira (23), também há vaga para atendente de lojas e mercados; confira Balanço Geral Manhã|R7 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja as oportunidades oferecidas pelo Cate Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com salário de R$ 2 mil, a vaga para operador de caixa está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quarta-feira (23). O posto, para a zona leste de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, e pede 6 meses de experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para atendente de lojas e mercados, na zona leste da capital paulista. A oportunidade exige Ensino Médio completo e 6 meses de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.976 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

‌



Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)