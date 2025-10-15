Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Balcão de Empregos


Balcão de Empregos oferece vaga para operador de telemarketing nesta quarta (15)

Também há oportunidades para cozinheiro geral, com salário de R$ 2.149,89

Balanço Geral Manhã|Do R7

Confira as vagas disponíveis no Balcão de Empregos GABRIEL JABUR

Com salário de R$ 1.740,10, a vaga para operador de telemarketing ativo está aberta na região central da capital paulista, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta quarta-feira (15).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é preciso Ensino Médio completo, mas não é necessário experiência.

Está disponível também postos para cozinheiro geral nas regiões leste, centro, oeste e sul da capital paulista, com salário de R$ 2.149,89. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e experiência de seis meses.

Essas e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.


Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.


No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate


Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

