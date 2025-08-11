Balcão de Empregos oferece vagas para administrador de marketing nesta segunda (11) Também está disponível um posto para auxiliar administrativo na zona leste de São Paulo; confira Balanço Geral Manhã|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Com salário de R$ 2.800, a vaga para administrador de marketing está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta segunda (11).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Médio completo, com até seis meses de experiência na área. O profissional ficará responsável por planejar e apoiar na criação de campanhas promocionais, produção de peças e organização de eventos.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma oportunidade para auxiliar administrativo, na zona leste da capital paulista. Os interessados devem ter Ensino Médio completo e experiência de até seis meses. A remuneração oferecida é de R$1.662 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

