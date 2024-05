Balanço Geral Manhã |Do R7

Balcão de Empregos tem oportunidade para auxiliar financeiro com salário de R$ 2.520 Também há oportunidade para operador de telemarketing, sem necessidade de experiência anterior; confira

Alto contraste

A+

A-

Vaga de auxiliar financeiro é destaque no Balcão de Empregos desta quinta-feira (16) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A zona norte de São Paulo tem opções de emprego com salário de R$ 2.520 nesta quinta-feira (16), como o posto para auxiliar financeiro.

Para se candidatar, é preciso apenas ter Ensino Médio Completo, com experiência de até seis meses na área. A função prevê preparar e enviar documentos para a contabilidade, atender fornecedores e clientes, além do controle de pagamentos.

Essas e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Já na zona leste da capital, há vaga de operador de telemarketing ativo e receptivo, com salário de R$ 1.412,00. É exigido que o candidato tenha Ensino Médio completo e para se candidatar não é preciso ter experiência na área. O contratado ficará responsável por realizar atendimentos ativos e receptivos para clientes diversos, auxiliar em tratativas de reclamações, negociações e esclarecimentos.

Publicidade

Para concorrer, basta se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Caso queira ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

Publicidade

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Publicidade

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.