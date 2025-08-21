Balcão de Empregos tem vaga para analista de Recursos Humanos, com salário de R$ 1.726 Há também a oportunidade para auxiliador de linha de produção na zona oeste de São Paulo; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É possível se candidatar no site do Cate. Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Com salário de R$ 1.726, a vaga para analista de Recursos Humanos está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quinta-feira (21). O posto, para a zona leste da capital paulista, exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, e até seis meses de experiência.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para auxiliador de linha de produção na zona oeste de São Paulo. É necessário que o interessado tenha Ensino Fundamental completo. A remuneração oferecida é de R$ 1.600 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

‌



Para acessar todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

‌



Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)