Balcão de Empregos tem vagas para fiscal de prevenção de perdas e operador de caixa

Cate oferece oportunidades diárias para quem está busca de emprego Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Com salário de R$ 1.976, a vaga para fiscal de prevenção de perdas está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta terça (12). Disponíveis na zona leste e zona sul de São Paulo, a posto exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, mas não é necessário experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para operador de caixa, nas zonas leste e sul da capital paulista. É preciso ter Ensino Médio completo e sem a necessidade de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 1.976 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.