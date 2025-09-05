Balcão de Empregos: veja vaga para ajudante de pintor de produção nesta sexta (5) Também está disponível uma oportunidade para servente de pedreiro; saiba mais Balanço Geral Manhã|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Cate oferece oportunidades diárias para quem está busca de emprego Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Com salário de R$ 2.106, a vaga para ajudante de pintor de produção está aberta na zona sul paulistana, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta sexta (5).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Fundamental completo, e até 6 meses de experiência prévia na área.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de servente de pedreiro em São Paulo. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e experiência de até 6 meses na área. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.820,50 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

