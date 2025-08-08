BMW cai em córrego após acidente na Zona Sul Motorista não resiste após colisão com mureta em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um acidente fatal ocorreu na Zona Sul de São Paulo envolvendo uma BMW avaliada em R$1 milhão.

O veículo colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego, deixando o motorista e um passageiro presos nas ferragens.

O motorista, após ser resgatado, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu ao ser levado ao hospital.

A investigação do acidente está em andamento e a área permanece isolada enquanto os destroços são removidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Zona Sul de São Paulo, um acidente fatal ocorreu quando uma BMW perdeu o controle em alta velocidade, colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego. O veículo, avaliado em cerca de R$1 milhão, ficou completamente destruído. O motorista e um passageiro ficaram presos nas ferragens e foram resgatados pelos bombeiros. Infelizmente, o motorista sofreu uma parada cardíaca e não resistiu após ser levado ao hospital.

O acidente aconteceu na movimentada avenida Jornalista Roberto Marinho. A mureta funcionou como uma rampa, lançando o carro sobre uma grade antes de cair no córrego. As equipes de resgate estão trabalhando cuidadosamente para remover o veículo do local.

Equipamentos de sinalização danificados já foram consertados para evitar transtornos no trânsito. A investigação está em andamento com câmeras de segurança sendo analisadas para esclarecer as circunstâncias do acidente. A área permanece isolada enquanto as equipes continuam a trabalhar na remoção dos destroços.

