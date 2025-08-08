Logo R7.com
BMW cai em córrego após acidente na Zona Sul

Motorista não resiste após colisão com mureta em São Paulo

Na Zona Sul de São Paulo, um acidente fatal ocorreu quando uma BMW perdeu o controle em alta velocidade, colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego. O veículo, avaliado em cerca de R$1 milhão, ficou completamente destruído. O motorista e um passageiro ficaram presos nas ferragens e foram resgatados pelos bombeiros. Infelizmente, o motorista sofreu uma parada cardíaca e não resistiu após ser levado ao hospital.

O acidente aconteceu na movimentada avenida Jornalista Roberto Marinho. A mureta funcionou como uma rampa, lançando o carro sobre uma grade antes de cair no córrego. As equipes de resgate estão trabalhando cuidadosamente para remover o veículo do local.

Equipamentos de sinalização danificados já foram consertados para evitar transtornos no trânsito. A investigação está em andamento com câmeras de segurança sendo analisadas para esclarecer as circunstâncias do acidente. A área permanece isolada enquanto as equipes continuam a trabalhar na remoção dos destroços.

