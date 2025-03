Bombeiro aposentado morre após cair em córrego durante assalto em São Paulo Wilson Costa Filho tentou fugir de assalto e perdeu o controle do carro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h46 ) twitter

Bombeiro aposentado morre após tentar fugir de assalto e cair com carro em córrego

Em São Paulo, Wilson Costa Filho, um bombeiro militar aposentado de 70 anos, morreu após uma tentativa de assalto. Ele estava em seu carro quando um criminoso se aproximou de bicicleta e tentou roubar seu celular. Wilson acelerou impulsivamente, arrastando o suspeito preso à janela. Ambos atravessaram a avenida e caíram em um córrego. Wilson foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu quando Wilson parou para atender uma ligação com o carro ainda ligado. O criminoso observou a situação e anunciou o assalto. Durante a tentativa de fuga, o veículo perdeu o controle devido à luta entre Wilson e o assaltante. O suspeito conseguiu escapar antes da chegada da polícia.

Antônio, amigo próximo de Wilson há mais de 30 anos, estava ao telefone com ele no momento do crime e ouviu a abordagem. Ele informou à polícia sobre os detalhes do ocorrido, ajudando a redirecionar as investigações para um possível caso de latrocínio. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar o criminoso, que ainda está foragido.

