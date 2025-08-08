Briga entre alunos expõe omissão de professor
Violência em sala de aula gera críticas à segurança escolar
Durante uma aula, um aluno de 11 anos foi agredido por um colega de 12 enquanto o professor presente não interveio, permanecendo com um celular na mão. A cena foi registrada e causou indignação entre os pais, que criticaram a postura do educador e a falta de segurança na escola.
A mãe do aluno agredido soube do incidente através de imagens enviadas por outra mãe. Ela destacou problemas recorrentes na escola, como brigas frequentes e vandalismo. A situação reflete uma falta de controle no ambiente escolar.
A ausência de medidas para garantir a segurança dos alunos foi outro ponto criticado. A mãe decidiu retirar seu filho da instituição, mas espera mudanças para proteger outras crianças. As autoridades foram contatadas, mas ainda não responderam sobre o ocorrido.
