Cachorro de 13 anos morre após ataque de pitbulls em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um cachorro de 13 anos, Denguinho, foi morto por dois pitbulls em São Paulo.

Os pitbulls escaparam do quintal vizinho e invadiram a casa de Denguinho.

As despesas médicas do tratamento de Denguinho superaram R$ 4 mil.

A família busca justiça e alerta sobre os riscos de cães de grande porte.

Cachorrinho morre após ser atacado por dois pitbulls; tutores buscam justiça

Em São Paulo, um cachorro chamado Denguinho foi atacado por dois pitbulls que escaparam de um quintal vizinho e invadiram a casa dos seus tutores. Apesar dos esforços para salvar o animal levando-o a uma clínica veterinária, ele não resistiu aos ferimentos. As despesas médicas superaram R$ 4 mil.

O tutor dos pitbulls reconheceu que houve uma falha no portão de sua casa, permitindo a fuga dos animais. Inicialmente, ele se comprometeu a cobrir os custos do tratamento de Denguinho, mas após assistir às imagens de segurança, sugeriu dividir as despesas, alegando que ambos os cães estavam na rua no momento do ataque. O caso foi levado à justiça para resolução.

A morte de Denguinho levantou preocupações sobre a segurança na área, com os tutores alertando para o risco potencial que cães de grande porte podem representar sem os devidos cuidados. A tragédia serviu como um alerta para a comunidade sobre a importância de medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o cachorro Denguinho em São Paulo?

‌



Denguinho, um cachorro de 13 anos, foi atacado por dois pitbulls que escaparam de um quintal vizinho e invadiram a casa de seus tutores. Apesar dos esforços para salvá-lo, ele não resistiu aos ferimentos.

Qual foi a quantia gasta no tratamento veterinário de Denguinho?

‌



As despesas médicas para tratar Denguinho superaram R$ 4 mil.

O que o tutor dos pitbulls disse sobre o incidente?

‌



O tutor dos pitbulls reconheceu que houve uma falha no portão de sua casa, permitindo a fuga dos cães. Ele inicialmente se comprometeu a cobrir os custos do tratamento, mas após ver as imagens de segurança, sugeriu dividir as despesas, alegando que ambos os cães estavam na rua durante o ataque.

Como a morte de Denguinho afetou a comunidade local?

A morte de Denguinho levantou preocupações sobre segurança na área, com os tutores alertando para os riscos que cães de grande porte podem representar sem os devidos cuidados, e serviu como um alerta sobre a importância de medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

Assista ao vídeo - Cachorrinho morre após ser atacado por dois pitbulls; tutores buscam justiça

