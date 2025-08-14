Carga de cal derrubada congestiona Marginal Tietê Lentidão próxima à Ponte Atilio Fontana após queda de carga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h24 ) twitter

Na manhã desta quinta-feira, um caminhão derrubou uma carga de cal na pista local da Marginal Tietê, em São Paulo, próximo à Ponte Atilio Fontana. O incidente resultou em lentidão no trânsito, com motoristas sendo orientados a reduzir a velocidade ao passar pelo local.

Há suspeitas de que o motorista do caminhão não tenha percebido a perda da carga ou tenha se afastado após o ocorrido. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão a caminho para realizar a limpeza da pista e normalizar o tráfego na área. Motoristas devem estar atentos às condições irregulares da via até que a situação seja resolvida.

