Carga de cal derrubada congestiona Marginal Tietê
Lentidão próxima à Ponte Atilio Fontana após queda de carga
Na manhã desta quinta-feira, um caminhão derrubou uma carga de cal na pista local da Marginal Tietê, em São Paulo, próximo à Ponte Atilio Fontana. O incidente resultou em lentidão no trânsito, com motoristas sendo orientados a reduzir a velocidade ao passar pelo local.
Há suspeitas de que o motorista do caminhão não tenha percebido a perda da carga ou tenha se afastado após o ocorrido. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão a caminho para realizar a limpeza da pista e normalizar o tráfego na área. Motoristas devem estar atentos às condições irregulares da via até que a situação seja resolvida.
