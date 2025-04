Carro de luxo invade banca de jornais na Avenida Paulista Acidente deixa duas pessoas feridas e causa destruição em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h32 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h32 ) twitter

Motorista perde controle de carro e invade banca de jornais na Avenida Paulista

Um carro de luxo colidiu com uma banca de jornais na Avenida Paulista, em São Paulo, resultando em duas pessoas feridas. O incidente ocorreu durante um período de grande movimentação e causou danos significativos à estrutura da banca.

O acidente aconteceu quando o motorista do veículo tentou mudar de faixa e perdeu o controle do carro, que atingiu a lateral da banca. Entre as vítimas, uma adolescente de 16 anos sofreu uma contusão na perna, enquanto a outra pessoa envolvida recusou atendimento médico.

O local do acidente é próximo à entrada da Estação Consolação do metrô. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A banca ficou completamente destruída, e o prejuízo financeiro ainda está sendo avaliado.

