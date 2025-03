Carro de luxo roubado colide com ônibus em Taboão da Serra (SP) Dois suspeitos são detidos após perseguição e acidente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h54 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões batem carro de luxo roubado contra ônibus durante fuga na Grande São Paulo

Em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, uma perseguição policial resultou em um acidente entre um carro de luxo roubado e um ônibus. O incidente ocorreu na Estrada das Olarias, onde dois suspeitos foram capturados após a colisão.

Durante a perseguição, o veículo em alta velocidade não conseguiu desviar de um ônibus que vinha no sentido contrário, resultando em uma batida frontal. A Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra atuou no local, detendo os dois suspeitos. Um dos indivíduos foi revistado na calçada, enquanto o outro foi colocado na viatura.

A operação contou com várias viaturas da Guarda Civil, que cercaram a área para garantir a captura dos envolvidos. As autoridades ainda investigam a possibilidade de um terceiro suspeito estar envolvido no caso. A ação eficaz da guarda foi destacada, especialmente no uso de técnicas de cerco para capturar os suspeitos.

O ônibus envolvido no acidente teve seu trajeto interrompido, e o motorista comunicou a empresa responsável sobre o ocorrido. A situação foi controlada pela guarda, que garantiu a segurança dos envolvidos e dos transeuntes na região.

‌



Assista em vídeo - Ladrões batem carro de luxo roubado contra ônibus durante fuga na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!