Carro descontrolado colide com árvore e poste em Carapicuíba Motorista e passageiro escapam ilesos; responsáveis não identificados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h17 )

Um carro descontrolado colidiu com uma árvore, um poste e um muro em Carapicuíba.

Motorista e passageiro saíram ilesos e fugiram antes da chegada das autoridades.

Um pedestre próximo foi socorrido, mas não sofreu ferimentos.

A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis pela condução do veículo.

Carro descontrolado colide com árvore e poste em Carapicuíba; veja o vídeo

Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, um carro descontrolado colidiu com uma árvore, um poste e um muro em alta velocidade. O motorista e o passageiro saíram ilesos e fugiram do local antes da chegada das autoridades. Um pedestre próximo foi socorrido, mas não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu em uma avenida movimentada, onde as marcas da colisão ainda são visíveis no asfalto. A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis pela condução do veículo. Um morador improvisou um reparo no portão danificado pela colisão.

Os ocupantes do carro foram levados por um motociclista após o acidente, complicando a identificação dos envolvidos pela delegacia local.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu em Carapicuíba?

‌



Um carro descontrolado colidiu com uma árvore, um poste e um muro em alta velocidade.

Como ficaram as pessoas envolvidas no acidente?

‌



O motorista e o passageiro saíram ilesos e fugiram do local antes da chegada das autoridades. Um pedestre próximo foi socorrido, mas não sofreu ferimentos.

Qual é a situação atual da investigação policial?

‌



A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pela condução do veículo.

O que foi feito em relação ao dano causado pelo acidente?

Um morador improvisou um reparo no portão danificado pela colisão.

