Carro desgovernado atropela aluno e instrutor no Campo Limpo
Anderson Santana Júnior ficou gravemente ferido após acidente em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um carro desgovernado atropelou um aluno e um instrutor de autoescola no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Anderson Santana Júnior, de 23 anos, ficou preso sob o veículo e sofreu ferimentos graves no fêmur, braços e pernas. Ele está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo, onde passou por cirurgias.
O acidente ocorreu quando ambos se dirigiam à autoescola para uma aula de direção de moto. Testemunhas relataram que o motorista alegou ter passado mal, mas há sugestões de que ele estava distraído devido a uma discussão com sua esposa dentro do carro.
A família de Anderson expressou indignação pela falta de assistência do motorista após o acidente. Moradores locais ajudaram a retirar Anderson debaixo do carro e chamaram socorro. A Secretaria de Segurança Pública informou que as partes envolvidas foram orientadas pela polícia no local.
O que aconteceu no Campo Limpo, em São Paulo?
Um carro desgovernado atropelou um aluno de autoescola, Anderson Santana Júnior, e seu instrutor no bairro Campo Limpo.
Quais foram as consequências do acidente para o aluno?
Anderson Santana Júnior, de 23 anos, ficou gravemente ferido, preso sob o veículo, e sofreu ferimentos no fêmur, braços e pernas. Ele está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo e passou por cirurgias.
O que testemunhas relataram sobre o motorista do carro envolvido no acidente?
Testemunhas afirmaram que o motorista alegou ter passado mal, mas sugeriram que ele estava distraído devido a uma discussão com sua esposa dentro do carro.
Como a família de Anderson reagiu após o acidente?
A família de Anderson expressou indignação pela falta de assistência do motorista após o acidente. Moradores locais ajudaram a retirar Anderson debaixo do carro e chamaram socorro.
Veja também
A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!