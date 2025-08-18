Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Carro desgovernado atropela aluno e instrutor no Campo Limpo

Anderson Santana Júnior ficou gravemente ferido após acidente em São Paulo

Balanço Geral Manhã


  • Um carro desgovernado atropelou um aluno e um instrutor de autoescola em São Paulo.
  • Anderson Santana Júnior, de 23 anos, ficou gravemente ferido e está internado após cirurgias.
  • O acidente ocorreu durante o trajeto para uma aula de direção de moto, com o motorista alegando mau súbito.
  • A família de Anderson criticou a falta de assistência do motorista após o atropelamento.

 

Um carro desgovernado atropelou um aluno e um instrutor de autoescola no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Anderson Santana Júnior, de 23 anos, ficou preso sob o veículo e sofreu ferimentos graves no fêmur, braços e pernas. Ele está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo, onde passou por cirurgias.

O acidente ocorreu quando ambos se dirigiam à autoescola para uma aula de direção de moto. Testemunhas relataram que o motorista alegou ter passado mal, mas há sugestões de que ele estava distraído devido a uma discussão com sua esposa dentro do carro.

A família de Anderson expressou indignação pela falta de assistência do motorista após o acidente. Moradores locais ajudaram a retirar Anderson debaixo do carro e chamaram socorro. A Secretaria de Segurança Pública informou que as partes envolvidas foram orientadas pela polícia no local.

