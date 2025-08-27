Carro despenca de estacionamento e invade casa na Aclimação Veículo de luxo cai em residência; manobrista e moradores estão ilesos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um carro de luxo despencou de um estacionamento na Aclimação, São Paulo, e invadiu uma residência.

O incidente ocorreu durante uma manobra, mas ninguém ficou ferido.

O veículo caiu de uma altura de 8 a 10 metros, danificando a estrutura da casa.

A remoção do carro está programada para sábado, com apoio de um guindaste, e o estacionamento cobrirá os danos com seguro.

Carro que caiu em casa será retirado com guindaste

Um carro de luxo caiu de um estacionamento no bairro da Aclimação, em São Paulo, invadindo a sala de uma residência. O incidente ocorreu enquanto um manobrista estava no veículo. Apesar do susto e do barulho intenso comparado a um avião ou desabamento, ninguém se feriu.

O carro caiu de uma altura entre 8 a 10 metros, danificando a estrutura da casa. A remoção do veículo está programada para sábado às 9 horas da manhã com auxílio de um guindaste. O estacionamento informou que possui seguro para cobrir os danos e está prestando assistência ao proprietário da residência, Divino Félix.

A operação para retirar o carro será complexa e exigirá planejamento cuidadoso para garantir a segurança no local.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o carro de luxo no bairro da Aclimação?

Um carro de luxo caiu de um estacionamento e invadiu a sala de uma residência no bairro da Aclimação, em São Paulo.

Houve feridos no acidente?

Não, apesar do susto e do barulho intenso, ninguém se feriu, nem o manobrista nem os moradores.

Como será feita a remoção do veículo?

A remoção do veículo está programada para sábado às 9 horas da manhã com o auxílio de um guindaste, devido à complexidade da operação.

O que o estacionamento informou sobre o incidente?

O estacionamento disse que possui seguro para cobrir os danos e está prestando assistência ao proprietário da residência, Divino Félix.

