Carro despenca de estacionamento e invade casa na Aclimação
Veículo de luxo cai em residência; manobrista e moradores estão ilesos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um carro de luxo caiu de um estacionamento no bairro da Aclimação, em São Paulo, invadindo a sala de uma residência. O incidente ocorreu enquanto um manobrista estava no veículo. Apesar do susto e do barulho intenso comparado a um avião ou desabamento, ninguém se feriu.
O carro caiu de uma altura entre 8 a 10 metros, danificando a estrutura da casa. A remoção do veículo está programada para sábado às 9 horas da manhã com auxílio de um guindaste. O estacionamento informou que possui seguro para cobrir os danos e está prestando assistência ao proprietário da residência, Divino Félix.
A operação para retirar o carro será complexa e exigirá planejamento cuidadoso para garantir a segurança no local.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu com o carro de luxo no bairro da Aclimação?
Um carro de luxo caiu de um estacionamento e invadiu a sala de uma residência no bairro da Aclimação, em São Paulo.
Houve feridos no acidente?
Não, apesar do susto e do barulho intenso, ninguém se feriu, nem o manobrista nem os moradores.
Como será feita a remoção do veículo?
A remoção do veículo está programada para sábado às 9 horas da manhã com o auxílio de um guindaste, devido à complexidade da operação.
O que o estacionamento informou sobre o incidente?
O estacionamento disse que possui seguro para cobrir os danos e está prestando assistência ao proprietário da residência, Divino Félix.
