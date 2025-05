Carta de despedida intriga autoridades no caso de mãe, avó e neta encontradas mortas em apartamento em Belo Horizonte (MG) Daniela Antonini, de 42 anos, teria feito desabafos em rede social em 2024; entenda o caso Balanço Geral Manhã|Do R7 12/05/2025 - 17h59 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h59 ) twitter

O Balanço Geral Manhã exibe o caso de avó, mãe e filha mortas Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral Manhã repercutiu o caso de Daniela Antonini, de 42 anos, encontrada morta ao lado da mãe, Cristina Antonini, de 62, da filha Giovanna Antonini Vasconcelos, de apenas 1 ano, e dos quatro cachorros na casa onde moravam em Belo Horizonte (MG). Mas, o que intriga as autoridades é uma carta de despedida deixada por Daniela. A residência também tinha a porta trancada internamente e as janelas vedadas.

A investigação se deu após a avó paterna da criança sentir falta da neta e pediu para a síndica ver o que estaria acontecendo no apartamento. Porém, ao sentir um forte odor, ela decidiu chamar a polícia.

Nas investigações, a perícia encontrou uma carta de despedida feita por Daniela, e ao lado um carvão queimado. “Nessa carta, ela falava sobre a situação financeira, se despedia e pedia desculpas”, contou a síndica do prédio, Raquel Perpétuo.

Segundo algumas postagens nas redes sociais de Daniela no final do ano de 2024, sua vida teria virado de cabeça para baixo após descobrir um câncer. Com o decorrer do tempo, acabou escrevendo um desabafo sobre como sua rotina teria se tornado pesada, com sua filha, que tinha diversos problemas de saúdes desde nascimento.

O caso se mantém em aberto, com as investigações em andamento. A criança foi enterrada na manhã desta segunda–feita (12) enquanto o corpo da mãe e da avó permanecem no Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

Confira a reportagem:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h, na tela da RECORD.