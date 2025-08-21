Casal de guardas civis detém assaltante em São Paulo Marido ouviu tiros e ajudou a conter criminoso armado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 13h45 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um ladrão foi detido após tentar roubar uma agente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo.

A agente reagiu ao ser abordada, disparando três vezes em direção ao assaltante.

O marido da vítima, também guarda civil, ajudou a imobilizar o criminoso após ouvir os tiros.

O assaltante, que tinha antecedentes criminais, estava em uma moto com placa adulterada e armado com um revólver.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um ladrão foi detido após tentar roubar uma agente da Guarda Civil Metropolitana na zona sul de São Paulo. O marido da vítima, também guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar na contenção do criminoso.

A agente estava chegando em casa quando foi abordada por um homem armado. Ela reagiu rapidamente, saindo do carro e confrontando o assaltante. Durante a tentativa de fuga, a guarda civil disparou três vezes, sem atingir o criminoso.

O marido da guarda saiu de casa ao ouvir os disparos e ajudou a imobilizar o assaltante até a chegada do apoio policial. O criminoso, que já tinha passagens pela polícia, utilizava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições. A polícia civil está investigando o caso.

O que aconteceu com a agente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo?

Uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi abordada por um assaltante armado ao chegar em casa, mas reagiu rapidamente e disparou três vezes contra o criminoso, que não foi atingido.

‌



Como o marido da agente ajudou na situação?

O marido da agente, que também é guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar a imobilizar o assaltante até a chegada da polícia.

Qual a situação do assaltante detido?

O criminoso, que tinha passagens pela polícia, usava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições quando foi detido.

‌



O que as autoridades estão fazendo em relação ao caso?

A polícia civil está investigando o caso após a detenção do assaltante.

Veja também

‌



Atiradores de motocicleta realizaram disparos e fugiram

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Três pessoas morrem baleadas em adega na zona sul de São Paulo Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente Donos da Camisaria Colombo são investigados por fraude milionária Gangue da bicicleta ataca novamente na Vila Matilde, São Paulo Turistas alemães são assaltados em Copacabana e ficam apenas de cueca Vídeo: homem é flagrado agredindo brutalmente a ex-mulher Homem morre atropelado na Avenida 23 de Maio, em São Paulo Ladrão é preso após tentar assaltar guarda civil em SP Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento Assassinatos Ilhéus: imagem mostra movimentação suspeita após o crime Dupla invade condomínio na zona leste de SP e rouba joias Chapeiro inova e cria receita diferentona de pão de queijo Moradores com medo: Tatuapé enfrenta aumento de assaltos e furtos Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna Família de jovem desaparecido em SP busca respostas Polícia de SP realiza operação contra golpes virtuais Homem é executado dentro de casa em Santo André, ABC paulista Câmera corporal mostra perseguição policial na zona sul de SP Suspeito de roubo completa 18 anos durante detenção Polícia identifica suspeito de roubar repórter da RECORD

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!