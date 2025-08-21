Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Casal de guardas civis detém assaltante em São Paulo

Marido ouviu tiros e ajudou a conter criminoso armado

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Um ladrão foi detido após tentar roubar uma agente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo.
  • A agente reagiu ao ser abordada, disparando três vezes em direção ao assaltante.
  • O marido da vítima, também guarda civil, ajudou a imobilizar o criminoso após ouvir os tiros.
  • O assaltante, que tinha antecedentes criminais, estava em uma moto com placa adulterada e armado com um revólver.

 

Um ladrão foi detido após tentar roubar uma agente da Guarda Civil Metropolitana na zona sul de São Paulo. O marido da vítima, também guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar na contenção do criminoso.

A agente estava chegando em casa quando foi abordada por um homem armado. Ela reagiu rapidamente, saindo do carro e confrontando o assaltante. Durante a tentativa de fuga, a guarda civil disparou três vezes, sem atingir o criminoso.

O marido da guarda saiu de casa ao ouvir os disparos e ajudou a imobilizar o assaltante até a chegada do apoio policial. O criminoso, que já tinha passagens pela polícia, utilizava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições. A polícia civil está investigando o caso.

O que aconteceu com a agente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo?

Uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi abordada por um assaltante armado ao chegar em casa, mas reagiu rapidamente e disparou três vezes contra o criminoso, que não foi atingido.


Como o marido da agente ajudou na situação?

O marido da agente, que também é guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar a imobilizar o assaltante até a chegada da polícia.

Qual a situação do assaltante detido?

O criminoso, que tinha passagens pela polícia, usava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições quando foi detido.


O que as autoridades estão fazendo em relação ao caso?

A polícia civil está investigando o caso após a detenção do assaltante.

