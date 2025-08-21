Casal de guardas civis detém assaltante em São Paulo
Marido ouviu tiros e ajudou a conter criminoso armado
Um ladrão foi detido após tentar roubar uma agente da Guarda Civil Metropolitana na zona sul de São Paulo. O marido da vítima, também guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar na contenção do criminoso.
A agente estava chegando em casa quando foi abordada por um homem armado. Ela reagiu rapidamente, saindo do carro e confrontando o assaltante. Durante a tentativa de fuga, a guarda civil disparou três vezes, sem atingir o criminoso.
O marido da guarda saiu de casa ao ouvir os disparos e ajudou a imobilizar o assaltante até a chegada do apoio policial. O criminoso, que já tinha passagens pela polícia, utilizava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições. A polícia civil está investigando o caso.
O que aconteceu com a agente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo?
Uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi abordada por um assaltante armado ao chegar em casa, mas reagiu rapidamente e disparou três vezes contra o criminoso, que não foi atingido.
Como o marido da agente ajudou na situação?
O marido da agente, que também é guarda civil, ouviu os tiros enquanto estava no banho e correu para ajudar a imobilizar o assaltante até a chegada da polícia.
Qual a situação do assaltante detido?
O criminoso, que tinha passagens pela polícia, usava uma moto com placa adulterada e portava um revólver com seis munições quando foi detido.
O que as autoridades estão fazendo em relação ao caso?
A polícia civil está investigando o caso após a detenção do assaltante.
