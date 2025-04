Casal é assaltado ao chegar a motel em São Bernardo do Campo (SP) Criminoso roubou moto e pertences ao aproveitar porta aberta na recepção Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 13h10 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h10 ) twitter

Casal é assaltado ao chegar a motel em São Bernardo do Campo (SP)

Um casal foi assaltado ao chegar em um motel em São Bernardo do Campo. O criminoso se aproveitou de um descuido da recepcionista, que deixou a porta aberta enquanto atendia ao telefone. Armado, ele abordou as vítimas e roubou a moto, capacete e celulares.

As câmeras de segurança registraram o assaltante chegando a pé antes de abordar o casal na entrada do motel.

Ele fugiu com a moto das vítimas, que foi localizada abandonada alguns quilômetros depois. No entanto, os celulares e capacete não foram recuperados. A Polícia Civil está analisando as imagens para identificar o suspeito e solicita que qualquer informação sobre o crime seja passada anonimamente pelo número 181.

