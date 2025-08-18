Casal é assaltado no Jardim da Saúde; homem fica ferido
Motocicleta foi roubada e vítima sofreu tiro na mão durante abordagem
Um casal foi assaltado no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos abordaram o motorista enquanto ele reduzia a velocidade em uma lombada. Durante a ação, a motocicleta foi roubada e o homem foi baleado na mão.
O assaltante exigiu que a vítima informasse sobre sistemas de segurança na moto antes de levá-la. O caso está sendo investigado pela delegacia da Vila Clementino.
A polícia reforça a importância do registro de boletins de ocorrência para contribuir com as estatísticas criminais e auxiliar nas investigações.
