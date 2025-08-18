Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Casal é assaltado no Jardim da Saúde; homem fica ferido

Motocicleta foi roubada e vítima sofreu tiro na mão durante abordagem

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um casal foi assaltado no Jardim da Saúde, São Paulo.
  • Criminosos abordaram o motorista durante a redução de velocidade em uma lombada.
  • O assaltante roubou a motocicleta e baleou o homem na mão.
  • A polícia enfatiza a importância do registro de boletins de ocorrência para as investigações.

 

Um casal foi assaltado no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos abordaram o motorista enquanto ele reduzia a velocidade em uma lombada. Durante a ação, a motocicleta foi roubada e o homem foi baleado na mão.

O assaltante exigiu que a vítima informasse sobre sistemas de segurança na moto antes de levá-la. O caso está sendo investigado pela delegacia da Vila Clementino.

A polícia reforça a importância do registro de boletins de ocorrência para contribuir com as estatísticas criminais e auxiliar nas investigações.

Onde ocorreu o assalto a um casal?

O assalto ocorreu no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo.


O que aconteceu com a vítima durante o assalto?

O homem foi baleado na mão durante a abordagem dos criminosos.

Como foi o assalto registrado?

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos abordaram o motorista enquanto ele reduzia a velocidade em uma lombada.


Qual é a orientação dada pela polícia em relação a esses casos?

A polícia reforça a importância do registro de boletins de ocorrência para contribuir com as estatísticas criminais e auxiliar nas investigações.

