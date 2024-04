Balanço Geral Manhã |Do R7

Caso Marcelle: namorado suspeito de matar cobradora de ônibus tem ficha criminal extensa Segundo familiares, a relação do casal era marcada por desavenças; homem continua foragido

Alto contraste

A+

A-

Mensagens mostram que a vítima já não aguentava mais o relacionamento Mensagens mostram que a vítima já não aguentava mais o relacionamento (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe novas informações sobre o caso de Marcelle Freitas Barbosa, de 48 anos, cobradora de ônibus que foi encontrada morta dentro da própria casa, em São Paulo (SP). Cledson Pereira de Souza, namorado da vítima, é o principal suspeito e considerado foragido.

Após se conhecerem em uma adega há cerca de três meses, Marcelle e Cledson iniciaram o namoro e foram morar juntos na região de Itaim Paulista (SP). Segundo pessoas próximas, a relação dos dois era marcada por desavenças. Ao perceber que ele estava se mostrando agressivo, a vítima decidiu terminar o relacionamento.

Um dia, ela estava conversando com uma amiga no celular e reclamava de uma briga que começou porque o companheiro havia gritado com ela. A mulher chorava muito e parecia não aguentar mais a relação. A vítima terminou a conversa dizendo que o rapaz apareceu e tentaria resolver a situação, mas, em seguida, desapareceu.

Marcelle ficou três dias sem dar notícias. Preocupados, amigos resolveram ir até a casa dela, tocaram a campainha e não obtiveram respostas. Então, eles arrombaram a porta com um pé de cabra e encontram a vítima caída no quarto, já sem vida, com golpes de machado.

Continua após a publicidade

Depois do crime, Cledson sumiu. Segundo a polícia, ele foi visto pela última vez em Bertioga, no litoral de São Paulo. O agressor estaria usando os cartões bancários da vítima. A quebra de sigilo já foi solicitada e o pedido de prisão temporária também foi decretado.

Cledson já tinha uma ficha criminal extensa. Cumpriu pena de 11 anos por tráfico de drogas, além de passagens por cárcere e roubo. O suspeito tem dois filhos de outro relacionamento, com uma pessoa que conheceu na cadeia. A ex-mulher e mãe de seus filhos tem uma medida protetiva e Boletim de Ocorrência por violência doméstica registrado contra ele.

Continua após a publicidade

Para amigos e familiares, Marcelle já tinha reclamado do comportamento do namorado, embora o casal postasse fotos felizes nas redes sociais. A vítima deixou três filhos.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes sobre o caso que envolve a adolescente de 14 anos, que foi levada para um motel pela própria mãe, no Rio de Janeiro. A responsável pela menina estava acompanhada por um homem e, agora, a Polícia Civil investiga com o objetivo de entender se a garota era vítima de exploração sexual; entenda o caso a seguir