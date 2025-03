Caso Vitória: mensagens no celular de suspeito levantam questões na investigação Buscas sobre limpeza de cena de crime foram encontradas no celular de Maicol Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h21 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h21 ) twitter

Polícia encontra mensagem no celular de suspeito preso no caso Vitória: “Fui filmado, deu ruim”

A polícia descobriu mensagens no celular de Maicol Sales dos Santos, suspeito preso pelo caso da morte da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP). As mensagens expressavam preocupação por ter sido gravado e incluíam buscas sobre como limpar uma cena de crime. A defesa, liderada pelo advogado José Almir, contesta as acusações e afirma que Maicol é inocente.

Durante a investigação, foi descoberto que produtos de limpeza foram utilizados em locais com vestígios de sangue no possível cativeiro. As mensagens no celular indicavam buscas por produtos químicos para eliminar evidências, sugerindo que Maicol ou outra pessoa pode limpado o local. A polícia está analisando imagens de câmeras próximas a lojas que vendem esses produtos.

O advogado José Almir sustenta que Maicol está confiante em sua inocência e trabalha para provar que ele não estava presente no local do crime. Um pedido de habeas corpus foi submetido pela defesa. A investigação prossegue sob sigilo enquanto outras mensagens no celular do suspeito são examinadas.

