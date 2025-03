Caso Vitória: polícia encontra evidências comprometedoras em celular de Maicol em Cajamar (SP) Mãe do suspeito contestou as evidências e apresentou explicações alternativas para as provas encontradas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 13h20 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h20 ) twitter

Caso Vitória: polícia acha mais uma pesquisa comprometedora no celular de Maicol

A investigação sobre a morte de Vitória Regina de Souza em Cajamar, São Paulo, trouxe novas evidências contra Maicol Antonio dos Santos, principal suspeito do crime. Peritos descobriram no celular dele fotos da vítima e de outras jovens.

O histórico de navegação revelou buscas comprometedoras relacionadas a atos de violência. Além disso, contradições nos depoimentos do rapaz foram identificadas, como a criação de um perfil secreto em redes sociais para seguir Vitória - apesar dele ter negado possuir contas online.

Vestígios físicos, como manchas de sangue e cabelo no carro de Maicol, reforçam a suspeita do envolvimento dele no crime. Ferramentas encontradas perto do local onde o corpo foi deixado também estão sob investigação. A mãe do suspeito, Edneide, contestou as evidências e apresentou explicações alternativas para as provas encontradas.

A polícia continua investigando a possibilidade de outros envolvidos no crime enquanto aguarda resultados dos laudos periciais para esclarecer detalhes do caso.

