Caso Vitória: Polícia indicia Maicol por três crimes e vasculha casa do suspeito Investigação busca por possíveis cúmplices do crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h08 )

Polícia indicia Maicol por três crimes e faz novas buscas no suspeito de matar Vitória

Maicon Antônio Salles dos Santos, suspeito de assassinar Vitória Regina de Souza, foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele está detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Apesar de ter confessado o crime, Maicon alegou que a confissão foi feita sob coação policial. A reconstituição do crime está programada para o dia 10 de abril, porém, Maicon não deve participar do procedimento.

Os peritos realizaram novas buscas no entorno da casa do suspeito, localizada na zona rural de Cajamar, em busca de pistas que possam esclarecer o caso. A investigação continua com foco em descobrir se Maicon contou com a ajuda de outras pessoas, uma vez que a família da vítima acredita que ele não agiu sozinho. As roupas e o celular de Vitória ainda não foram localizados.

A polícia segue com o inquérito e não descarta a possibilidade de novos indiciamentos. A família de Vitória espera que a justiça seja feita rapidamente enquanto a investigação busca esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista em vídeo - Polícia indicia Maicol por três crimes e faz novas buscas no suspeito de matar Vitória

