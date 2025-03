Celular apreendido de suspeito contém imagens cruciais para o caso Vitória Imagens do trajeto até a casa da vítima podem esclarecer o crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 11h52 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h54 ) twitter

A polícia apreendeu o celular de um suspeito no caso do desaparecimento da adolescente Vitória. O dispositivo contém gravações que documentam o trajeto entre um ponto de ônibus e a residência da vítima.

Testemunhas relataram ter visto o suspeito encapuzado próximo ao ponto de ônibus onde Vitória desceu. Além disso, ele participou do velório da vítima, aumentando as suspeitas sobre seu envolvimento no caso.

A polícia utilizará tecnologia avançada para analisar as imagens do celular, mesmo aquelas apagadas, com apoio das operadoras para obter informações sobre armazenamento em nuvem e geolocalização.

A área rural onde ocorreu o desaparecimento apresenta desafios devido à cobertura instável de sinal, o que complica o rastreamento dos movimentos dos aparelhos. Os investigadores continuam trabalhando intensamente para mapear o trajeto percorrido por Vitória até seu desaparecimento.

Assista em vídeo - Celular apreendido de suspeito tem imagens do trajeto entre ponto de ônibus e casa de Vitória

