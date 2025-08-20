Chapeiro revoluciona com pão de queijo gourmet
Romeo cria versão com requeijão e tomate na semana do pão de queijo
Durante a semana do pão de queijo, o programa Balanço Geral destacou uma receita inovadora criada pelo chapeiro Romeo. Ele apresentou um pão de queijo recheado com uma camada fina de requeijão e uma rodela de tomate cuidadosamente calculada, atraindo grande atenção.
A preparação envolveu aquecer o pão de queijo na chapa após passar o requeijão em seu interior. O tomate era adicionado antes de fechar e pressionar levemente o pão, resultando em um sabor único que conquistou o público presente. A criação gerou grande interesse e aprovação ao vivo no programa.
