Chuva forte em São Paulo causa alagamentos e quedas de árvores Temporal atinge zona leste, alagando estação de trem e derrubando muro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h30 )

Chuva em São Paulo alaga estação de trem, derruba muro e provoca queda de árvores

A intensa chuva que atingiu São Paulo provocou diversos transtornos na cidade, especialmente na zona leste. A estação São Miguel Paulista da CPTM ficou alagada devido ao entupimento das calhas durante obras de manutenção, complicando o retorno dos passageiros para casa. Em Itaquera, um muro desabou sem deixar feridos.

A região foi duramente afetada com cerca de 40 ocorrências de quedas de árvores relatadas pelo Corpo de Bombeiros. Uma dessas árvores caiu sobre um veículo, mas felizmente não houve feridos. Além disso, a tempestade trouxe uma quantidade significativa de raios, aumentando as preocupações com a segurança na área.

