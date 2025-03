Cliente humilha vendedor em loja de calçados em São Paulo Mulher insatisfeita com troca de sapato comprado online ofendeu funcionário em um shopping na região de Interlagos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h25 ) twitter

Vendedor é humilhado por cliente de loja de sapatos em São Paulo

Uma mulher ofendeu verbalmente um vendedor em uma loja de calçados na zona sul de São Paulo após não conseguir trocar um sapato comprado pela internet. Insatisfeita com a situação, ela menosprezou o trabalhador ao questionar seu salário e função.

O vendedor Vitor, que também é músico sob o nome artístico Vigos, decidiu processá-la por injúria devido às agressões verbais. O incidente ocorreu em um shopping na região de Interlagos e foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais. A repercussão levou a cliente a desativar suas contas online.

De acordo com a defesa de Vitor, as ofensas configuram crime de injúria conforme o artigo 140 do Código Penal Brasileiro. Após o ocorrido, o rapaz deixou o emprego para se dedicar à música em tempo integral. Ele planeja usar a experiência como inspiração para compor novas músicas e destacar a importância do respeito em todas as profissões.

