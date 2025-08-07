Logo R7.com
Comerciante é morto por falsos policiais em São Paulo

Polícia investiga suspeitos

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Michael, comerciante em São Paulo, foi morto por criminosos que se passaram por policiais.
  • O ataque ocorreu enquanto ele estava em sua caminhonete em frente à sua casa.
  • Os suspeitos mostraram um distintivo falso e um deles filmou a cena com um celular.
  • A polícia investiga o caso e acredita que o verdadeiro alvo poderia ser o irmão de Michael.

 

Michael, comerciante da região da 25 de Março em São Paulo, foi baleado por criminosos que se apresentaram como policiais. O ataque ocorreu pela manhã, quando ele estava em sua caminhonete em frente à sua residência. Durante a abordagem, um dos suspeitos exibiu um distintivo falso enquanto outro registrava a cena com um celular.

Após cerca de quatro minutos de discussão com a mãe e o irmão de Michael, ele tentou entregar uma chave à família, mas foi alvejado ao tentar fugir. Gravemente ferido, Michael buscou refúgio em um comércio próximo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. Há indícios de que o verdadeiro alvo fosse o irmão da vítima. Os suspeitos fugiram em um carro rastreado até Mauá, veículo registrado na área de Guarulhos.

A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime

