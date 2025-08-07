Comerciante é morto por falsos policiais em São Paulo
Polícia investiga suspeitos
RESUMO DA NOTÍCIA
Michael, comerciante da região da 25 de Março em São Paulo, foi baleado por criminosos que se apresentaram como policiais. O ataque ocorreu pela manhã, quando ele estava em sua caminhonete em frente à sua residência. Durante a abordagem, um dos suspeitos exibiu um distintivo falso enquanto outro registrava a cena com um celular.
Após cerca de quatro minutos de discussão com a mãe e o irmão de Michael, ele tentou entregar uma chave à família, mas foi alvejado ao tentar fugir. Gravemente ferido, Michael buscou refúgio em um comércio próximo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.
A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. Há indícios de que o verdadeiro alvo fosse o irmão da vítima. Os suspeitos fugiram em um carro rastreado até Mauá, veículo registrado na área de Guarulhos.
