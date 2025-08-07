Comerciante é morto por falsos policiais em São Paulo Polícia investiga suspeitos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Michael, comerciante em São Paulo, foi morto por criminosos que se passaram por policiais.

O ataque ocorreu enquanto ele estava em sua caminhonete em frente à sua casa.

Os suspeitos mostraram um distintivo falso e um deles filmou a cena com um celular.

A polícia investiga o caso e acredita que o verdadeiro alvo poderia ser o irmão de Michael.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Michael, comerciante da região da 25 de Março em São Paulo, foi baleado por criminosos que se apresentaram como policiais. O ataque ocorreu pela manhã, quando ele estava em sua caminhonete em frente à sua residência. Durante a abordagem, um dos suspeitos exibiu um distintivo falso enquanto outro registrava a cena com um celular.

Após cerca de quatro minutos de discussão com a mãe e o irmão de Michael, ele tentou entregar uma chave à família, mas foi alvejado ao tentar fugir. Gravemente ferido, Michael buscou refúgio em um comércio próximo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. Há indícios de que o verdadeiro alvo fosse o irmão da vítima. Os suspeitos fugiram em um carro rastreado até Mauá, veículo registrado na área de Guarulhos.

A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime

