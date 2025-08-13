Comerciante enfrenta complicações após troca de próteses
Problemas de saúde surgem após cirurgias em clínica de São Paulo
Liliane Brito, comerciante de São Paulo, enfrenta sérios problemas de saúde após cirurgias para troca de próteses de silicone. Em 2021, ela realizou a primeira cirurgia e, após complicações, uma segunda para corrigir cicatrizes sem substituir as próteses. Atualmente, sofre com dores intensas e infecções. Exames indicam presença de linfonodos que podem evoluir para câncer se não tratados.
A comerciante já gastou cerca de R$ 30 mil e não tem recursos para um novo procedimento. Ela busca orientação legal para resolver a situação. Especialistas recomendam que pacientes pesquisem cuidadosamente antes de realizar procedimentos cirúrgicos para evitar problemas semelhantes.
Veja também
O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!